Ректор ТГУ назвал самобытность сильной стороной российского образования

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российское образование уже является конкурентоспособным на мировом рынке, при этом его сильной стороной является сохранение самобытности. Такое мнение высказал ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский в колонке для портала "Будущее России. Нацпроекты", оператором которого выступает ТАСС.

Он отметил, что если говорить "о конкурентоспособности с точки зрения производства инноваций и влияния на экономику страны, то российское образование - именно такое". "Тем не менее стоит учитывать, что конкурентоспособность - это меняющаяся история. Ориентация на рынок ситуативна, и модели, которые сейчас в тренде, необязательно окажутся конкурентоспособными в горизонте ближайшего времени", - отметил ученый.

По его мнению, на сегодняшний день "прежде всего востребованы профессиональная глубина, опора на научные школы и способность творчески работать на границах дисциплин". "Именно поэтому сила российской системы в том, что мы экспериментируем с разными моделями, сохраняя при этом свою самобытность", - уверен Галажинский.

В результате реализации нацпроекта "Образование", бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, должна быть обеспечена глобальная конкурентоспособность российской высшей школы, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. В рамках нацпроекта реализуется десять федеральных проектов: "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы", "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого".