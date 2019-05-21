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Силуанов поручил главам регионов принять меры для ускорения работы по нацпроектам

Вопросы мониторинга исполнения региональных проектов обсуждались в рамках селекторного совещания с главами субъектов РФ

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов поручил главам субъектов РФ принять исчерпывающие меры для ускорения работы для реализации национальных проектов и скорейшей организации необходимых контрактных процедур, сообщили журналистам в пресс-службе Минфина. 

В ведомстве уточнили, что вопросы мониторинга исполнения региональных проектов, которые работают для реализации нацпроектов, обсуждались в рамках селекторного совещания, проведенного с главами регионов.

В ходе заседания первый вице-премьер дал указание Минэкономразвития определить кадровый состав правительственной комиссии по мониторингу KPI регионов по исполнению нацпроектов.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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