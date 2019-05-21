Власти Адыгеи намерены увеличить экспорт сельхозпродукции в 1,7 раза до конца года

МАЙКОП, 21 мая. /ТАСС/. Власти Адыгеи планируют до конца года увеличить экспорт сельхозпродукции в 1,7 раза до $28,7 млн по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". Об этом сообщил ТАСС министр сельского хозяйства республики Владимир Свеженец.

"Качественному наращиванию экспортного потенциала региона поспособствует региональный проект "Экспорт продукции АПК в Республике Адыгея" (входит в нацпроект - прим. ТАСС). В минувшем году экспорт продукции АПК республики составил $17,2 млн, в 2019 году запланировано увеличение этого показателя до $28,7 млн. Речь идет об экспорте зерновых культур, масложировой и готовой пищевой продукции", - сказал он.

В 2018 году Адыгея экспортировала в Китай более 20 тыс. тонн растительного масла, в страны ближнего зарубежья - более 2 тыс. тонн зерновых. Продолжаются также экспортные поставки адыгейского сыра в Германию, детского питания, соков и других напитков - в Армению и Белоруссию, отметил Свеженец.

"К 2024 году планируется достигнуть объема экспорта продукции АПК республики в сумме $36,2 млн. На реализацию проекта будет направлено свыше 73 млн рублей из бюджетов всех уровней, в этом году на эти цели направим 10 млн рублей. Средства выделяются аграриям в виде субсидий на возмещение части затрат на гидромелиорацию, и это позволит увеличить объем производства планируемой на экспорт продукции растениеводства", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что власти Адыгеи до конца года при поддержке Министерства экономического развития РФ создадут региональный Центр поддержки экспорта - специализированную организацию, призванную помогать предпринимателям выходить со своей продукцией на внешние рынки, искать и находить надежных иностранных партнеров и налаживать поставки за рубеж.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.