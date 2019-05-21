Росприроднадзор будет распределять квоты на выбросы для промпредприятий

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Росприроднадзор будет распределять квоты на выбросы вредных веществ в атмосферу для промышленных предприятий, согласно текущей версии законопроекта о сводных расчетах. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Комиссия правительства по законопроектной деятельности 20 мая рассмотрела и поддержала законопроект о применении сводных расчетов для определения качества воздуха и проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в городах: Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите. По словам Бурматова, этот документ в конце этой - начале следующей недели будет внесен в Госдуму. Депутаты рассчитывают принять его в трех чтениях в весеннюю сессию.

"Росприроднадзор, конечно", - ответил Бурматов на вопрос, кто, согласно текущей версии законопроекта, будет распределять квоты на выбросы вредных веществ для промышленных предприятий.

Он пояснил, что у Росприроднадзора есть полномочия запрашивать данные о выбросах предприятий и контролировать эти показатели, поэтому разумно возложить эту ответственность на это ведомство. А у субъектов будут полномочия по квотированию воздействия на окружающую среду транспорта, предприятий ЖКХ и социальной инфраструктуры. Эти сферы ответственности описаны в проекте закона о сводных расчетах.

Вопрос о полномочиях распределять квоты обсуждался 21 мая на заседании рабочей группы "Экология и природные ресурсы" Госсовета, которую возглавляет губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Так, руководитель подгруппы "Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и создание системы мониторинга", губернатор Вологодской области Олег Кувшинников высказал предположение, что эту ответственность следует возложить на Минприроды и не передавать субъектам. А первый замглавы Минприроды Денис Храмов ответил, что эту работу должны осуществлять субъекты при взаимодействии с Росприроднадзором, Росгидрометом и другими ведомствами.

Прозвучавший с места комментарий, что полномочия по текущей версии законопроекта будут у Росприроднадзора, не вызвал возражений у участников заседания рабочей группы.