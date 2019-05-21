Будущее "сквозных" цифровых технологий в России обсудят в Иннополисе на конференции ЦИПР

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Четвертая конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), посвященная развитию "сквозных" технологий в России, пройдет в Иннополисе с 22 по 24 мая. В центре обсуждения конференции будет стратегия реализации нацпрограммы "Цифровая экономика", которая получит свое воплощение в виде дорожных карт по "сквозным" технологиям.

Всего в нацпрограмме выделяют девять "сквозных" цифровых технологий, которые считаются наиболее перспективными, а их применение ведет к радикальным изменениям существующих рынков и к появлению новых. В частности, это "большие данные" (big data), технологии беспроводной связи (включая 5G), технологии виртуальной и дополненной реальности (VR и AR), системы распределенного реестра (блокчейн), квантовые технологии, новые производственные технологии, промышленный интернет, компоненты робототехники и сенсорика, нейротехнологии и искусственный интеллект.

"ЦИПР-2019 традиционно объединит руководителей федеральных, региональных ведомств, представителей крупного бизнеса и стартапов, частных инвесторов и государственные институты развития, предпринимателей-практиков и представителей научного сообщества. В конференции примут участие более 5 тыс. делегатов и 370 спикеров", - говорится в сообщении пресс-службы ЦИПР.

Программа конференции

Первый день ЦИПР-2019 будет посвящен технологической кооперации государства и бизнеса в сфере развития технологий и промышленности. Тема главного пленарного заседания - "Цифровая экономика и диверсификация ОПК: вызовы и синергии". Кроме того, в этот день участники конференции обсудят выполнение федеральных проектов нацпрограммы: "Кадры для цифровой промышленности", "IoT-инфраструктура в промышленности", "Информационная безопасность промышленных объектов".

Во второй день конференции состоится обсуждение и презентация следующих дорожных карт по "сквозным" технологиям: блокчейн, квантовые технологии, робототехника и сенсорика, новые производственные технологии и "большие данные".

Центральными темами третьего дня ЦИПР станут цифровое искусство и общество, а также взаимодействие человека и технологий в современном мире. Кроме того, 24 мая будут представлены дорожные карты по виртуальной и дополненной реальности, промышленному интернету, внедрению сетей нового поколения, искусственному интеллекту, а также состоится заседание наблюдательного совета АНО "Цифровая Экономика", который должен будет утвердить дорожные карты.

Со стороны государства среди основных спикеров ЦИПР-2019 будут президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков, руководитель проектного офиса по реализации нацпрограммы "Цифровая экономика" Аналитического центра при правительстве РФ Владимир Месропян, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, а также представители Минздрава, Минпросвещения и Минокомсвязи.

Среди спикеров конференции также заявлены представители бизнеса, в том числе гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, гендиректор ПАО "Россети" Павел Ливинский, президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский, генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Евгений Ковнир, генеральный директор группы компаний InfoWatch Наталья Касперская, а также представители таких компаний, как "Яндекс", Mail.ru Group, "Мегафон", "Росатом", Сбербанк, Qiwi и других.

Обсуждение дорожных карт по "сквозным" технологиям

"ЦИПР с самого начала своей работы стал ключевой площадкой для обсуждения и продвижения в российской экономике цифровых технологий, - рассказала координационный директор ЦИПР, заместитель директора по особым поручениям госкорпорации "Ростех" Ольга Пивень. - В создании дорожных карт приняли участие порядка тысячи самых компетентных российских экспертов. Дорожные карты станут ключевыми документами для реализации федерального проекта "Цифровые технологии" нацпроекта по цифровой экономике".

Так, по словам главы Минкомсвязи Константина Носкова, ЦИПР-2019 станет первой публичной площадкой обсуждения дорожных карт по "сквозным" технологиям, а дальнейшая кооперация и здоровая конкуренция участников рынка "позволит совместно работать над созданием по-настоящему прорывных технологий". Со своей стороны министр экономического развития Максим Орешкин подчеркнул, что решения, принятые на ЦИПР, "в дальнейшем воплотятся в конкретные осознанные шаги в направлении цифровизации российской действительности".

О важности грядущего ЦИПР-2019 в контексте обсуждения дорожных карт по "сквозным" технологиям также рассказал гендиректор Ростеха Сергей Чемезов. По его мнению, именно эти "цифровые технологии предлагают широкий набор возможностей и путей развития, дадут наибольший суммарный эффект по трем направлениям - влиянию на экономику, социальную сферу и безопасность страны".

Как отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, обсуждение "сквозных" технологий в рамках такой конференции и последующая их разработка "позволит разрабатывать и выпускать на рынок конкурентоспособные технологические решения, обеспечивать их применение стандартами и методиками, нормативной базой". В Минпромторге добавили, что, таким образом, ЦИПР предоставляет уникальный шанс стимулировать дальнейшую кооперацию, наладить эффективную обратную связь между всеми участниками процессов цифровой трансформации промышленности.

Нацпрограмма

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента РФ 2018 года. Она включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.

Региональная повестка

В дни проведения конференции между площадкой ЦИПР и рекомендованными отелями в Казани будет курсировать бесплатный трансфер, сообщают организаторы мероприятия. До Иннополиса также можно добраться на традиционном шаттле, проезжающем через центр города.

Одним из центральных событий конференции станет запуск нового совместного проекта Татарстана и государственной корпорации "Ростех" - закладка завода малой авиации. Мероприятие состоится 22 мая в 16:00 мск на территории университета "Иннополис". В рамках него также запланирована выкатка первых десяти серийных воздушных судов для выполнения авиахимработ Т-500.

В Иннополисе совместно с технологическими компаниями страны уже действует ряд передовых проектов. К примеру, в наукограде в партнерстве с компанией "Яндекс" запустили беспилотное такси. В дни проведения чемпионата мира по футболу 2018 года беспилотный автобус, созданный "КамАЗом" в партнерстве с "Мегафоном", перевозил болельщиков от фан-зоны к стадиону "Казань Арена". В мае 2018 года в Иннополисе также запустили опытную зону сетей пятого поколения (5G).