В Саратовской области создадут комплекс по утилизации опасных отходов

САРАТОВ, 22 мая. /ТАСС/. Комплекс по утилизации и переработке опасных отходов создадут в Саратовской области по нацпроекту "Экология" на базе завода "Горный", который ранее занимался уничтожением химического оружия, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе министерства промышленности региона. Планируемый выход на проектную мощность - 2024 год.

"Предусматривается создание производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I-II классов опасности на базе имущественных комплексов объектов по уничтожению химического оружия, в том числе и на ФКП "Горный", - говорится в сообщении министерства в ответ на запрос ТАСС.

По данным министерства, ФКП "Горный" находится в ведении Минпромторга России, инвестором проекта выступает ФГУП "РосРАО" - специализированная организация госкорпорации "Росатом". Основная цель проекта - развитие отрасли по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов в промышленных масштабах. Для этого ФКП "Горный" модернизируют и переоборудуют под новые нужды.

ФКП "Горный" - первый в России опытно-производственный завод по уничтожению химического оружия. Его построили в поселке Горный Краснопартизанского района Саратовской области. В 2002 году объект приступил к промышленному уничтожению запасов отравляющих веществ.

Нацпроект "Экология" рассчитан на 2019-2024 годы. На его реализацию планируется направить более 4 трлн рублей. В нацпроект включены подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".