Минпромторг: правила оборота данных должны быть едины для всех отраслей экономики

ИННОПОЛИС /Республика Татарстан/, 23 мая. /ТАСС/. Правила оборота данных должны быть стандартизированы и едины для всех отраслей экономики. Такое мнение в четверг выразил директор департамента цифровых технологий Минпромторга России Владимир Дождев на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Иннополисе.

"Ключевая задача - обеспечить если не беспрепятственный, то во всяком случае на понятных основаниях и с понятными правилами игры проводимый оборот этих данных. В моем понимании, главная задача, которая стоит перед государством в плане создания единой цифровой среды, - устранение отраслевых ограничений и отраслевой принадлежности данных вообще <…> Не хватает согласия в правилах, в форматах обмена данными, общих архитектур, информационных в том числе <...> Надо совершенно серьезнейшим образом уделять внимание вопросам стандартизации обмена данными, я думаю, что это сейчас приоритет абсолютно для всех отраслей", - сказал Дождев.

Он отметил, что Минпромторг с этого года начал "соответствующее содействие с точки зрения и разработки конкретных документов, и участия финансового в их разработке".

По словам Дождева, проблема хорошо видна на примере транспортного машиностроения, "когда предприятие, создавшее локомотив, не может договориться с эксплуатантом этого локомотива".

"В моем понимании, это не совсем честно и не совсем партнерское отношение к данным <…> Надо обмениваться, получая что-то взамен <…> Важно, чтобы жизненный цикл не заканчивался там, где продукт был отгружен, важно, чтобы информация обрабатывалась, генерировалась, правильным образом накапливалась, структурировалась, а главное - с понятной целью", - пояснил Дождев.

Четвертая конференция "Цифровая индустрия промышленной России" посвященная развитию "сквозных" технологий в РФ, проходит в Иннополисе с 22 по 24 мая. В конференции принимают участие более 5 тыс. делегатов и 370 спикеров.

"Цифровая экономика"

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента 2018 года. Она включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.