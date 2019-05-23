Российские ученые запатентовали компьютерные игры для обучения слабовидящих детей

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали приложение, состоящее из серии компьютерных игр, для слабовидящих детей, в основе которого лежит реальная методика ученых-практиков по развитию зрительного восприятия для детей с нарушениями зрения, и запатентовали свою разработку. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"В рамках нацпроекта "Цифровая экономика" студенты и ученые Южно-Уральского государственного университета разработали игровое приложение "Веселый сад" для слабовидящих детей дошкольного возраста, которое может быть использовано для коррекционной работы. Командой проектировщиков уже получен патент на программное приложение "Веселый сад", - говорится в сообщении.

За основу разработки была взята реальная методика ученых-практиков (Л. П. Григорьева, Л. И. Плаксина) по развитию зрительного восприятия для детей с нарушениями зрения, согласно которой одним из эффективных средств являются дидактические игры и упражнения. Среди них, в частности, игры, формирующие умения различать форму, цвет, величину и пространственное положение объектов. Или тренирующие детей в различении движущихся объектов, развивающие детский глазомер и стереоскопическое видение. Либо обучающие зрительно-пространственной ориентировке и так далее.

Наряду с применением дидактических игр для развития зрительных функций методика предполагает также использование различных сигнальных устройств с разноцветными подсветками, проекционными и светящимися экранами и ряд других. По словам создателей "Веселого сада", такая методика впервые "переложена" в формат игрового приложения, включающего в себя комплекс из мини компьютерных игр.

Отмечается, что разработанное приложение значительно повышает интерес ребенка к процессу обучения. Кроме того, использование цифровых технологий позволяет обеспечить условия для индивидуального коррекционного обучения. Так, используя соответствующие настройки в программе, можно планировать работу с ребенком во времени, учитывать его зрительные и познавательные возможности при выборе заданий и их выполнении.

Кроме ученых ЮУрГУ в разработке также участвовали студенты Архитектурно-строительного института и Высшей школы электроники и компьютерных наук.