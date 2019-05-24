Силуанов: законопроект о смягчении валютного контроля могут вскоре внести в Госдуму

НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 24 мая. /ТАСС/. Законопроект о смягчении требований валютного контроля подготовлен и может быть внесен в Госдуму в ближайшее время. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на совещании по реализации национальных проектов.

"По смягчению валютного контроля - мы подготовили такие предложения, и там как раз для наших экспортеров, особенно для тех, которые попали сегодня в различные ограничительные списки, мы увеличиваем число дней, по которым должен быть обеспечен возврат валютной выручки. Такие решения есть, у нас подготовлен целый пакет актов по смягчению требований валютного контроля как с точки зрения административной, так и уголовной ответственности. В наших планах - внести [законопроект] в ближайшее время в парламент", - сказал он.

Сейчас экспортеры обязаны зачислять как рублевую, так и валютную выручку на свои счета в российских банках. За каждый день просрочки компания должна платить штраф, а штраф за невозврат выручки может достигать 75-100% от суммы сделки. По действующему законодательству нерепатриация выручки в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

В совещании, посвященном нацпроектам "Международная кооперация и экспорт", "Производительность труда и поддержка занятости" и "Развитие МСП", также принимают участие полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, главы Кемеровской, Новосибирской, Томской областей, Алтайского края, республик Хакасия, Тыва и Алтай, представители Минэкономразвития, Минпромторга, Корпорации МСП, Российского экспортного центра и Федерального центра компетенций в сфере производительности труда.