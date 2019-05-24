Мединский вручил сертификаты на строительство модельных библиотек в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 24 мая. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский передал в пятницу Новосибирской областной научной библиотеке (НГОНБ) сертификаты на строительство четырех модельных библиотек в районах Новосибирской области в рамках нацпроекта "Культура". Общая сумма сертификатов - 25 млн рублей, сообщил министр во время визита в библиотеку в рамках координационного совета по культуре в Новосибирске.

"Дело не в этих бумажках в рамке, а в том, что мы пытаемся по мере сил использовать идеологию нацпроектов, <...> чтобы по возможности сгладить диспропорцию финансирования между центром и регионами. Мы надеемся, что регион существенно превысит те стандарты финансирования, которые предусмотрены документами", - сказал он.

Финансирование на модернизацию получат Центральная библиотека Сузунского района, Детская районная библиотека Ордынского района, Криводановская сельская библиотека имени А. Кухно и детский филиал Централизованной библиотечной системы в городе Искитим Новосибирской области. Открытие библиотек пройдет в ноябре-декабре 2019 года.

Ранее директор НГОНБ Светлана Тарасова сообщала, что на базе библиотеки создан проектный офис, где совместно с Новосибирским государственным университетом архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ) разрабатывается дизайн библиотек и их наполнение. Модельные библиотеки в районах области планируется оснастить компьютерной техникой, электронными устройствами и удобной мебелью для того, чтобы библиотеки в муниципальных образованиях приобрели статус культурных центров.

Также Мединский передал минкультуры Новосибирской области сертификаты на 17 пианино для детских школ искусств.

Проект создания модельных библиотек входит в нацпроект "Культура", его цель - повысить качество обслуживания, увеличить фонд библиотек, обеспечить доступ в интернет и создать современное библиотечное пространство. По стране к 2024 году будет создано более 600 таких библиотек.

Нацпроект "Культура" разработан на период до 2024 года. Он состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд руб. (из федерального - 109,7 млрд руб., из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд руб.). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд руб.