Васильева: результаты WorldSkills станут итогом текущей работы по модернизации колледжей

КАЗАНЬ, 24 мая. /ТАСС/. Мировой чемпионат профессионального мастерства WorldSkills, который пройдет в августе в Казани, станет итогом текущей работы в рамках нацпроекта "Образование" по модернизации среднего профессионального образования в России, считает глава Минпросвещения Ольга Васильева.

"В рамках нацпроекта "Образование" будут проходить соревнования "Молодые профессионалы", запланировано сильное материально-техническое оснащение колледжей и работа над содержанием и качеством (среднего профессионального) образования. Я думаю, что результаты сегодняшнего чемпионата и всемирного подытожат, что уже сделано в стране", - сказала Васильева журналистам в пятницу.

С 20 по 25 мая в Казани проходит финал VII Национального чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)". Финальные соревнования состоялись на площадке "Казань Экспо", построенной к мировому чемпионату WorldSkills, который пройдет с 22 по 27 августа 2019 года. В нем примут участие 1,6 тыс. конкурсантов из 66 стран мира.

Финал VII Национального чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" - самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов колледжей от 16 до 22 лет и школьников от 14 до 16 лет, способствующие профессиональной ориентации молодежи и внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик.