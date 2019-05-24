В России может появиться международный маркетплейс образовательного AR- и VR-контента

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Эксперты по цифровой экономике предложили создать в России международную единую онлайн-платформу - так называемый маркетплейс, где будут собраны различные образовательные и обучающие программы, разработанные с применением технологий виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR).

Такое предложение содержится в материалах к дорожной карте "Технологии виртуальной и дополненной реальности" национального проекта "Цифровая экономика". Проект отчета разработчика документа - Центра НТИ на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) по нейротехнологиям, технологиям виртуальной и дополненной реальностей - имеется в распоряжении ТАСС).

Платформа позволит "публиковать и распространять VR/AR контент с функциями аналитики, мультиязычности, многопользовательского взаимодействия и программой поиска". Наряду с этим, по мнению авторов документа, широкому кругу пользователей, которые не обладают специальными навыками программирования, необходимо предоставить возможность создания собственного образовательного VR/AR контента, и создать для этих целей портал с простым интерфейсом. Маркетплейс можно сразу ориентировать на международный рынок, поскольку зарубежных аналогов такой платформы нет, уточняется в документе.

Благодаря появлению такого маркетплейса, к 2024 году 30% обучающих курсов и материалов, то есть треть российского рынка образовательных продуктов, будет охвачено такими технологиями. Также, согласно документу, к этому сроку может быть создано 100 образовательных курсов и модулей с учетом специфики рынков, а также 100 шаблонов курсов по разным дисциплинам для школ, колледжей и вузов.

Объем инвестиций в запуск маркетплейса авторами документа оценивается в 300 млн рублей.

"На мировом рынке лидер образовательного продукта в VR/AR не сформирован ввиду короткого срока развития индустрии", - уточняется в документе. При этом, отмечают эксперты, в России есть перспективные заделы для создания такого маркетплейса, в частности разработки центра НТИ ДВФУ по VR/AR. Согласно оценкам, к концу 2024 года не менее 100 тыс. иностранцев могут использовать единый образовательный маркетплейс.

Выход на мировой рынок VR-образования

"При развитии маркетплейса образовательных проектов мы можем получить до 30% мирового рынка VR-образования", - рассказал ТАСС проректор по развитию ДВФУ Дмитрий Земцов. По его словам, в этом вузу будет способствовать широкий круг заинтересованных партнеров, как из крупного бизнеса, так и из системы образования.

"По действующему соглашению с сетью "Кванториумов" и Российской академией образования завершается пилотное внедрение VR-лабораторий по химии и физике для подготовки школьников к ОГЭ. Это уникальные разработки, не просто картинки, а детально проработанные математические модели свойств объектов и веществ", - поясняет он.

Возможность войти на международный рынок есть и за счет развития подобных технологий в медицине, уверен Земцов. "У нас имеется существенный опыт работы с системами для реабилитации людей с повреждениями опорно-двигательного аппарата, после инсульта, борьбы с фобиями и высокоточной диагностики глазных заболеваний. Специализированное обучение медиков и система удаленного присутствия врача (например, хирурга на операции) позволит уменьшить число врачебных ошибок на 50%", - добавляет проректор ДВФУ.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что соответствующие предложения пока содержатся в проекте дорожной карты, многие пункты которой "с большой долей вероятности будут пересматриваться после публичного обсуждения экспертным сообществом".