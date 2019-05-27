В Малгобеке в 2019 году благоустроят семь общественных территорий

МАГАС, 27 мая. /ТАСС/. Мэрия города воинской славы Малгобека (Ингушетия) намерена в 2019 году по нацпроекту "Жилье и городская среда" благоустроить семь из 11 общественных территорий. Городу выделено из федерального бюджета 24 млн рублей, сообщил ТАСС мэр города Сулейман Эгиев.

"Мы провели голосование, и в итоге горожане выбрали большинством голосов семь общественных территорий из 11, которые мы благоустроим в 2019 году в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 гг.". Это самые людные места - аллея, площадка перед мечетью, перекрестки, парковая зона. На эти цели нам уже выделили 24 млн рублей, на некоторых участках к работе мы уже приступили", - сказал Эгиев.

По его словам, уже разработаны проекты благоустройства, которые также выбирались жителями города.

"В благоустройство входит ремонт дорог, установка бордюров, энергосберегающего освещения. На аллее мы построим красивую входную арку, в городе будут высажены деревья, кустарники и цветы. Все проекты разрабатывались архитектурным отделом мэрии с учетом пожеланий горожан", - добавил мэр.

Ранее сообщалось, что Малгобек стал победителем Всероссийского конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений и получил 75 млн рублей на реконструкцию парка имени Серго Орджоникидзе до конца 2020 года.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2024 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей (до 2024 года).