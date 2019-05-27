Минздрав планирует открыть почти 70 геронтологических центров до конца 2020 года

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Минздрав России планирует открыть семь региональных геронтологических центров уже до конца 2019 года, еще 61 такой центр появится в стране в течение 2020 года. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в опубликованном во вторник интервью газете "Известия" .

"Мы начинаем создавать сеть геронтологических центров. К концу этого года будет создано семь региональных центров, в следующем - еще 61 новый центр. Наша задача, чтобы к 2024 году в каждом регионе работал геронтологический центр, в котором можно обследовать и лечить пациентов старших возрастных групп, в том числе применяя высокотехнологичные методы диагностики и хирургии", - сказала собеседница издания.

При этом министр отметила, что благодаря внедрению геронтологических подходов людям старше 80-90 лет проводятся оперативные вмешательства по офтальмологическому или сердечно-сосудистому профилю.

"Это стало возможным благодаря развитию не только геронтологии, но и анестезиологии. Ведь раньше страх был связан не с тем, что хирурги не смогут прооперировать пожилого человека, а с тем, выдержит ли его сердце. Выдерживает, если человека правильно готовить к операции", - добавила Скворцова.

В ходе реализации федерального проекта "Старшее поколение" в рамках нацпроекта "Демография" планируется увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни до 67 лет. Мотивировать граждан вести активный образ жизни намерены и поддерживая их занятость. Россияне предпенсионного возраста смогут бесплатно осваивать новые компетенции, проходить профессиональное обучение на базе вузов и колледжей. Для пожилых людей, которые не могут заботиться о себе самостоятельно, будет создана система долговременного ухода. Уже существующие стационарные организации соцобслуживания отремонтируют, а новые будут строится в соответствии с мировыми стандартами.