Скворцова: новый российский препарат для лечения меланомы зарегистрируют в ближайшие время

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Новый отечественный лекарственный препарат для лечения метастатической меланомы уже прошел клинические исследования и в ближайшие месяцы будет зарегистрирован. Об этом сообщила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова в опубликованном во вторник интервью газете "Известия" .

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По словам Скворцовой, сейчас в рамках кластера инновационного развития министерства в разработке находятся различные новые методы диагностики и лечения онкологических заболеваний.

"Они сейчас находятся в активной разработке, некоторые из них прошли доклинические исследования на животных, некоторые препараты находятся в клинических исследованиях. Отечественный препарат анти-PD-1 прошел клинические исследования и в ближайшие месяцы будет зарегистрирован. Препарат оказался эффективным, он работает даже тогда, когда процесс [образования метастазов] уже запущен", - сказала министр.

При этом Скворцова напомнила, что выявление онкозаболеваний на ранних стадиях позволяет существенно улучшить прогноз выздоровления пациента. По ее словам, с 2014 года доля таких болезней, выявляемых на ранних стадиях, выросла с 40% до 56%.

"Пока мы поставили перед собой целевой показатель 63% на 2024 год, но это не значит, что мы на этом хотим остановиться", - уточнила она.

Борьба с онкологическими заболеваниями является одной из приоритетных задач национального проекта "Здравоохранение". За шесть лет планируется снизить смертность от онкозаболеваний до 185 случаев на 100 тыс. человек. Для достижения этой цели планируется направить почти 1 трлн рублей. Большая часть этих средств пойдет на обеспечение россиян современными лекарственными препаратами в соответствие с международными клиническими рекомендациями и протоколами лечения.

В рамках проекта планируется также создать центры амбулаторной онкопопощи, повысить доступность лучевой терапии в стране до уровня 80% от потребности, а также создать референс-центры иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований.