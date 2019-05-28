В ГД заявили, что контракты на 1 год сдерживают работу по нацпроекту "Культура" в регионах

ПСКОВ, 28 мая. /ТАСС/. Выполнение национального проекта "Культура" в регионах РФ сдерживается тем, что субъекты заключают контракты с подрядчиками на проведение работ сроком лишь на один год. Из-за этого часть регионов, не успев выполнить запланированные мероприятия, вынуждены возвращать средства в федеральный бюджет, об этом во вторник сказал журналистам первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов, подводя итоги выездного совещания, которое парламентарии провели в Пскове под председательством председателя комитета Елены Ямпольской.

"При трехлетнем бюджете однолетнее заключение договоров - получается так, что это... тормоз в реализации национальных проектов, потому что при таких сроках выполнить [задачи] крайне сложно. А тут нужно понимать, что действует правило: если средства не освоены до копейки, то они в полном объеме должны быть возвращены <...> Это, конечно, совершенно кабальная история, которая некоторых будет понуждать к тому, чтобы не лезть в национальные проекты", - сказал Шолохов.

Он также добавил, что выполнение национального проекта "Культура" в регионах РФ сдерживается несовершенством действующего закона о госзакупках. "Понимая крайнюю тугость прохождения средств от момента их распределения и заканчивая получением на местах, мы понимаем, что до середины года вообще практически ничего не сдвинется. Это послужило одной из причин того, что 44-й федеральный закон ["О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"] начали дорабатывать, он просто тормозит выполнение в данном случае национальных проектов", - пояснил первый зампред комитета Госдумы по культуре.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.