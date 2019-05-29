Антитабачная концепция будет внесена в правительство до 1 сентября

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Доработанная концепция, направленная на сокращение потребления россиянами табака, будет внесена в правительство до 1 сентября 2019 года, сообщил ТАСС в среду заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"Концепция дорабатывается с участием экспертного сообщества, с участием представителей федеральной власти. До 1 сентября проект концепции должен быть внесен в правительство в соответствии с федеральным проектом", - сказал Салагай.

Основной целью антитабачной концепции является снижение уровня потребления табака до 5% в ближайшие 30 лет, а после этого табак может быть поэтапно выведен из легального оборота.

Предыдущий вариант концепции Минздрав вносил в правительство в марте.

Разработчики документа убеждены, что к этой цели может привести только последовательная реализация мер, которые уже запланированы и выполняются в рамках антитабачной политики, и их последующее расширение. Непрерывность, последовательность в реализации намеченных мероприятий лежат в основе успешной политики по борьбе с табакокурением в РФ. Целевые ориентиры - ежегодное снижение потребления табака на 0,5 п.п., предотвращение появления новых видов табачной продукции и распространения электронных сигарет, некурительных табачных изделий, пропаганда отказа от табака.

В РФ ежегодно от болезней, связанных с курением, погибают до 500 тыс. человек.

Разработку нормативных и правовых актов по борьбе с употреблением табака, антиалкогольной политике, а также стратегию здорового образа жизни Минздрав России осуществляет в рамках реализации федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", включенного в национальный проект "Демография". В соответствии с планом, нормативные документы ведомство должен разработать до конца 2019 года.