Чайка подписал специальный приказ для обеспечения законности при реализации нацпроектов

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Юрий Чайка сообщил, что подписал специальный приказ для обеспечения законности при реализации национальных проектов.

"С учетом поставленных главой государства задач в области социально-экономического развития страны и принятых в этих целях национальных проектов мной подписан специальный приказ. В нем определены основные направления работы прокуроров для обеспечения законности, защиты прав граждан при их реализации", - сообщил он, выступая в среду в Госдуме. Чайка подчеркнул, что особое внимание акцентировано на вопросах правомерности расходования выделенных бюджетных средств.

Ранее президент РФ Владимир Путин поставил перед прокуратурой задачу жесткого контроля за расходованием средств на национальные проекты.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.