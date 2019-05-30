Мединский: "Во всем нужно искать возможности, а не угрозы"

Министр культуры РФ Владимир Мединский дал эксклюзивное интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты". В нем он рассказал о первых результатах реализации нацпроекта "Культура", в рамках которого по всей стране должны появиться виртуальные концертные залы, модельные библиотеки, реконструируются театры и проводятся новые фестивали и творческие конкурсы.

По словам министра, сейчас проходит самый трудный этап - запуск нацпроекта, но уже есть важные результаты. При этом выявились и первые болевые точки: затягивание конкурсных процедур, отсутствие денег у регионов на софинансирование уже заявленных проектов, а иногда и проблемы с управлением и содержанием построенных учреждений культуры.

"Большинство регионов работают с удовольствием, но есть и обратные примеры. Так, не везде кинотеатры работают достаточно эффективно. Где-то деньги получили, освоили, открыли, ленточку перерезали, а дальше все это брошено на самотек. Особенно, конечно, в тех случаях, когда они управляются государством, а не частниками. Государство – плохой управитель. Это очень сильно зависит от системы контроля и мотивации, кто руководитель", - уверен министр.

Мединский также назвал проблемные регионы, которые не так успешно справляются с поставленными задачами. Тем не менее, министр призвал во всем искать возможности, а не угрозы.

Полный текст интервью Владимира Мединского читайте на сайте: https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/444465