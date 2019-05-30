Мэрия Волгограда продолжит благоустройство парка в центре Волгограда за 142 млн рублей

ВОЛГОГРАД, 30 мая. /ТАСС/. Администрация Волгограда объявила электронный аукцион по поиску подрядчика на реконструкцию правого склона поймы реки Царица. Таким образом, мэрия продолжит благоустройство современного парка, созданного на месте бывшего пустыря в центре города, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Объявлен конкурс, цена контракта порядка 142 млн рублей, заказчиком является муниципальное учреждение. Проект реконструкции правого склона поймы реки Царица в центре Волгограда является продолжением начатого в 2017 году благоустройства этой заброшенной территории, где уже за два года возведен парк. Это будет сделано в рамках нацпроекта", - сказала представитель горадминистрации.

По ее словам, планируется обустроить территорию от Астраханского путепровода до рокадной магистрали вдоль Волги, общая площадь составит почти 60 тыс. кв. м. Основное требование проекта - сохранить рельеф правого склона поймы, при этом оборудовать удобные спуски, тротуары, маршруты для терренкура, стоянку автотранспорта и велодорожку. Предусмотрено высадить почти 2 тыс. деревьев и кустарников - ель, сосну, липу, ясень, можжевельник.

Инициатива общественников

Приводить в порядок заброшенный пустырь в центре города в форме государственно-частного партнерства начали в Волгограде в 2017 году по инициативе общественников, рассказала в беседе с ТАСС председатель Общественной палаты Волгоградской области Татьяна Гензе.

"Долгие годы пойма реки Царица, которая когда-то давно впадала в Волгу, а сейчас пересохла, представляла собой заброшенный глубокий овраг в центре Волгограда, по которому бродили разве что бездомные собаки, а людям гулять там было непросто некомфортно, а даже опасно. Сейчас, благодаря активности городской общественности, которую услышали власти, и участию в благоустройстве частных инвесторов, вложивших в этот проект 115,5 млн рублей, бывший овраг стал современным парком и одним из любимых мест отдыха волгоградцев и гостей города",- сказала она.

Гензе уточнила, что обустройство этой заброшенной территории началось в 2017 году, когда здесь был построен интерактивный музей "Россия - моя история". Затем предстояло благоустроить территорию вокруг музея.

"Какая она будет, прежде всего, волновало самих горожан. Областные власти пошли нам навстречу, губернатор Андрей Бочаров пригласил для обсуждения проекта студентов-архитекторов, блогеров, общественность - местный союз женщин, совет ветеранов. Все обсудили, чиновники нас услышали и сейчас здесь с удовольствием гуляют мамы с колясками, на удобных скамеечках отдыхают пенсионеры, здесь всегда много молодежи - подростки катаются на велосипедах и на роликах по специальным велосипедным дорожкам, проводят массовые спортивные зарядки, забеги, различные квесты и флешмобы", - отметила глава волгоградских общественников.

В пойме реки Царица находится волгоградская железная дорога, которая также была реконструирована. Эта территория выходит на участок набережной Волги в районе речного порта, где установлен пожарный пароход-памятник "Гаситель", затонувший во время Сталинградской битвы и поднятый со дна реки сразу после Великой Отечественной войны. Здесь часто проводят патриотические мероприятия, выставки техники, полевые кухни, а 2 февраля этого года - в день 76-й годовщины победы в Сталинградской битве - именно на набережной в пойме реки Царица были установлены три орудия ЗИС-3, которые в честь подвига защитников Сталинграда произвели трехкратный орудийный залп "Выстрел памяти". Площадка около "Гасителя" была приведена в порядок в 2018 году, а этой весной вблизи памятника высадили аллею крымских сосен.