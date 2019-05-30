ЦБ: дальнейшие темпы роста экономики РФ зависят от эффективности инвестиций в нацпроекты

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Дальнейшие темпы экономического роста РФ зависят от эффективности инвестирования в национальные проекты, заявила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Темпы экономического роста оказались меньше, чем мы ожидали. Будущий этап экономического роста зависит от того, насколько будут эффективно расходоваться дополнительные средства на нацпроекты", - сказала Набиуллина, отметив, что регулятор ожидает дальнейшего ускорения темпов роста экономики РФ.

По информации Международного валютного фонда, государственные инвестиции в нацпроекты вместе с пенсионными изменениями повысят потенциальный рост ВВП РФ на 0,1-0,5 п. п.

По предварительной оценке Росстата, рост ВВП в I квартале составил 0,5% в годовом выражении, что несколько ниже оценки Минэкономразвития - 0,8%. Согласно комментарию министерства, ожидаемо низкий рост экономики в I квартале был связан со слабостью внутреннего спроса на фоне повышения налоговой нагрузки.