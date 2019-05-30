Более 4 тыс. новых мест появится в общеобразовательных организациях Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая. /ТАСС/. Более 4 тыс. новых мест создадут в детских садах и школах Нижегородской области в 2020 году в рамках реализации нацпроекта "Образование". Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в ходе выступления с отчетом о деятельности правительства региона за 2018 год.

"В 2020 году в Нижегородской области появится более 4100 новых мест в общеобразовательных организациях. Это лишь часть того, что мы сможем сделать плюсом к существующим госпрограммам и планам", - сказал Никитин.

Губернатор Нижегородской области отметил, что на реализацию нацпроектов в регионе направят более 88 млрд рублей до 2021 года, нацпроекты должны быть "соотнесены и синхронизированы" с 9 национальными целями и стратегией развития Нижегородской области.

По мнению завкафедры философии и политологии Нижегородского института управления - филиала РАНХиГС Андрея Дахина, нацпроекты должны помочь реализации Стратегии развития Нижегородской области.

"С одной стороны, к федеральным деньгам надо обеспечить добавление частных инвестиций. С другой стороны, и это самое главное, все полученные ресурсы необходимо качественно "размонетизировать" - то есть деньги надо переработать в конечные потребительские ценности, появление которых ожидают нижегородцы", - уточнил Дахин.

Во исполнение майского указа президента России Владимира Путина разработали нацпроекты в 12 сферах: демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.