Тротуары центральных улиц Петрозаводска отремонтируют впервые за несколько десятков лет

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 мая. /ТАСС/. Пешеходные части трех центральных улиц Петрозаводска отремонтируют в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги". Об этом в пятницу ТАСС сообщила глава столицы Карелии Ирина Мирошник.

"Тротуары будут ремонтироваться в городе в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги". Это, действительно, происходит впервые за десятки лет, без преувеличения", - сказала собеседница агентства.

Новый асфальт на тротуарах положат на главной артерии города - проспекте Ленина, а также на проспекте Карла Маркса и улице Пушкинской. Такой выбор, по словам главы администрации, был сделан в силу крайней степени износа покрытия, а также интенсивного трафика движения в этих местах.

"Приоритеты очевидны. Очень востребованы эти виды работ. Петрозаводск входит в новую фазу ремонта не только проезжей части дорог и создания нужных условий для автолюбителей, но и начинает заботиться о пешеходах", - отметила собеседница агентства.

Всего в рамках нацпроекта в Петрозаводске планируют отремонтировать более чем 330 тыс. кв. м городских магистралей. Заниматься дорожными работами будет фирма из Санкт-Петербурга ЗАО "АБЗ-Дорстрой", общая стоимость контракта составила 332 млн рублей. Завершить ремонт необходимо до 30 сентября 2019 года.