Путин поручил уточнить нормативную базу для ускорения финансирования нацпроектов

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил изучить возможность нормативно-правовых изменений для более оперативного финансирования нацпроектов. Как сообщила пресс-служба Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам встречи с Советом законодателей, состоявшейся 24 апреля.

"Рассмотреть вопросы о совершенствовании нормативно-правовой базы федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов РФ в целях более оперативного освоения ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на реализацию национальных проектов", - говорится в перечне поручений.

Кроме того, президент поручил разработать механизмы по стимулированию регистрации в едином государственном реестре юридических лиц крупных производственных и иных организаций (центров прибыли) в тех регионах, где эти организации осуществляют основную деятельность.

Отчеты по этим вопросам главе государства должны быть представлены до 1 сентября 2019 года.