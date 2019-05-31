Мутко допустил увеличение срока реализации проектов по благоустройству памятников

ВОРОНЕЖ, 31 мая. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко не исключил увеличение срока на реализацию проектов-победителей Всероссийского конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений. С такой просьбой к нему обратилась эксперт конкурса и руководитель мастерской "Моспроект-2" Ирина Крымова после награждения победителей в Воронеже.

"Хорошо, решим этот вопрос", - сказал Мутко.

По словам, Ирины Крымовой, когда город имеет дело с историческим наследием, это увеличивает сроки реализации проектов.

"В исторических городах процесс согласования очень долгий, поэтому они могут не уложиться в эти сроки. Мы бы хотели для исторических городов и даже не исторических сейчас сделать некоторые поблажки для тех, кто работает с памятниками", - сказала она.

На Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году поступило 330 заявок из 77 субъектов. Из них выбрали 80 проектов-победителей из 46 субъектов страны. Они получат 5 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию своих проектов. Согласно нацпроекту "Жилье и городская среда", до конца 2024 года в малых городах и исторических поселениях будет реализовано почти 500 проектов победителей конкурса.