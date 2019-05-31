Колледж архитектуры и строительства в Пензе получил статус центра компетенций WorldSkills

ПЕНЗА, 31 мая. /ТАСС/. Пензенский колледж архитектуры и строительства получил статус центра компетенций WorldSkills Russia по направлениям "Кирпичная кладка" и "Малярные декоративные работы", сообщается в пятницу на сайте областного правительства.

"Пензенскому колледжу архитектуры и строительства присвоен статус специализированного центра компетенций по направлениям профессиональной подготовки "Малярные и декоративные работы" и "Кирпичная кладка". Аттестаты о присвоении статуса подписал генеральный директор Союза "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Роберт Уразов", - говорится в сообщении.

Специализированный центр компетенций - это центр развития профессий, ресурсный центр, обладающий современным оборудованием и технологиями, отвечающими требованиям WorldSkills. Создание таких центров ведется в рамках реализации федерального проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование".

В сообщении уточняется, что на приобретение оборудования из областного бюджета выделили около 5 млн рублей. Кроме этого, в колледже есть сертифицированные эксперты, которые могут проводить обучение по стандартам WorldSkills.

В июле 2018 года в Пензе открылся центр компетенций "Физическая культура, спорт и фитнес". В 2019 года планируется открыть еще два центра - по поварскому и кондитерскому делу.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.