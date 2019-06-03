Васильева: все субсидии на 2019 год в рамках нацпроекта "Образование" направлены в регионы

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Средства, заложенные на реализацию мероприятий в рамках нацпроекта "Образование" в 2019 году, уже направлены в регионы, сообщила в понедельник журналистам перед началом коллегии Минпросвещения РФ глава министерства Ольга Васильева.

"Если говорить о сумме, то я приведу одну цифру: 2019 год в рамках национального проекта "Образование" - это 75,7 млрд рублей, которые должны быть направлены и уже направлены, все субсидии подписаны, на те самые федеральные проекты, о которых мы столько говорили в последнее время", - сказала она.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд руб. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - Васильева.