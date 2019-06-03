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Правительство включит консультации родителей дошкольников в перечень госуслуг

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что оказание методической, психолого-педагогической, консультативной и диагностической помощи таким родителям - важная составляющая нацпроекта "Образование"

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Правительство в ближайшее время примет проект постановления по включению консультационной помощи родителям дошкольников в перечень государственных муниципальных услуг. Об этом сообщила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минпросвещения.

По ее словам, оказание методической, психолого-педагогической, консультативной и диагностической помощи таким родителям является важной составляющей нацпроекта "Образование". Так, для предоставления грантов в виде субсидий на эти цели уже в 2019 году было отобрано "96 организаций различных форм собственности, которые к концу 2019 года должны будут оказать не менее 2 млн услуг родителям дошкольного возраста". Вместе с тем для полноценной работы по этому направлению, подчеркнула вице-премьер, "необходимо соответствующее нормативное регулирование".

"Уже подготовлен и в ближайшее время будет принят проект постановления правительства, которым предусмотрено включение в общероссийский классификатор государственных муниципальных услуг соответствующие услуги по консультационной, психолого-педагогической и методической помощи родителям", - сказала Голикова.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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