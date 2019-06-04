Индивидуальные программы разработают для создаваемых по нацпроекту театральных училищ

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Российский государственный институт сценических искусств (РГСИ, Санкт-Петербург) разработает индивидуальные программы для театральных училищ, которые создаются в Калининграде, Севастополе, Кемерове и Владивостоке в рамках нацпроекта "Культура" и станут его филиалами, сообщила во вторник ТАСС проректор института по учебной работе Елена Третьякова.

"Это будут абсолютно новые учебные заведения, которые станут нашими филиалами. Мы можем вести подготовку по всем театральным специальностям, но какие из них будут актуальны для Севастополя или другого конкретного города, будет выясняться. Сейчас мы в стадии разработок будущих программ. Мы изучим потребности региона, что уже есть и кого готовят, кого недостаточно <…> под каждый филиал будет разработана индивидуальная образовательная программа", - сказала она.

Третьякова добавила, что начало работы филиалов в новых зданиях запланировано на 2023-2024 годы. Работу во временном формате коллективы училищ начнут раньше, подготовка кадров начнется уже в текущем году.

РГИСИ является одним из старейших вузов России и крупнейшим в Европе в области комплексной подготовки специалистов в сфере искусства.

О проекте

Создание в Калининграде, Владивостоке, Кемерове и Севастополе культурных кластеров - одно из приоритетных направлений в указе "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Предполагается, что кластеры будут включать в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства, где ведущие музеи страны смогут представить свои экспозиции. В рамках проекта, осуществляемого фондом "Национальное культурное наследие", будут созданы новые пространства Большого театра в Калининграде, Мариинского театра во Владивостоке и в Кемерово, Третьяковской галереи, Эрмитажа, Русского музея и музея народов Востока.

В конце мая врио директора департамента науки и образования Министерства культуры Наталия Шутенко сообщила, что в составе кластеров появятся филиалы РГИСИ. Новые комплексы будут сотрудничать и с университетами, уже работающими в этих городах.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года. На реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей).