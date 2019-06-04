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Медведев: финансирование нацпроекта "Цифровая экономика" составит более 1,6 трлн рублей

Премьер-министр отметил, что первые результаты реализации нацпроекта должны появиться уже до конца года

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Объем финансирования нацпроекта "Цифровая экономика" составит до конца 2024 года более 1,6 трлн рублей. Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Медведев напомнил, что одной из тем заседания станет утверждение нового паспорта этого нацпроекта.

"На реализацию всей программы "Цифровая экономика" до конца 2024 года понадобится свыше 1 трлн 600 млрд рублей", - подчеркнул он. По словам премьера, около 1 трлн рублей из этих денег пойдут из федерального бюджета.

По словам главы правительства, недавно на совещании у президента России Владимира Путина обсуждалась идея создания еще одного федерального проекта в сфере цифровизации экономики, связанного с развитием технологий искусственного интеллекта. Говоря о целях нацпроекта "Цифровая экономика", Медведев упомянул о развитии кадрового потенциала отрасли. В частности, за шесть лет 120 тыс. человек должны быть приняты в вузы на обучение информационным технологиям, а 10 млн человек должны пройти курсы цифровой грамотности.

По словам премьера, первые результаты реализации нацпроекта должны появиться уже до конца года, однако для их достижения нужно грамотно распределить силы и средства.

В новость внесены изменения (14:15 мск) - уточняется сумма во втором абзаце 

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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