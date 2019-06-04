На дорожную сеть Дагестана в 2019 году предусмотрено 8 млрд рублей

МАХАЧКАЛА, 4 июня. /ТАСС/. Власти Дагестана в текущем году на республиканскую дорожную сеть предусмотрели 8 млрд рублей. На эти средства планируется строительство более 400 объектов, заявил первый зампредседателя правительства Дагестана Гаджимагомед Гусейнов на еженедельном рабочем совещании у главы республики Владимира Васильева, сообщила во вторник пресс-служба администрации главы и правительства региона.

"С основным докладом выступил первый зампред правительства Гаджимагомед Гусейнов. Он рассказал, что в рамках дорожного фонда текущего года в республиканском бюджете предусмотрено 10,8 млрд рублей, это с учетом остатков прошлого года. В целом из этого объема на республиканскую дорожную сеть предусмотрено 8 млрд рублей. При этом производственная программа предполагает строительство 424 объектов", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам Гусейнова, в рамках госпрограммы развития автомобильных дорог в 2019 году предусмотрены работы на 77 объектах капитального строительства и реконструкция с общим объемом финансирования 4 млрд рублей и вводом в эксплуатацию 160 км дорог и 20 мостов общей погонной длиной 898 м.

По разделу "Ремонт и капитальный ремонт" предусмотрены работы на 110 объектах. Из общего числа объектов законтрактовано 43 объекта, завершение проектной документации ожидается в июне-июле. По разделу "Содержание дорог, разметка, адресные мероприятия по безопасности дорожного движения" предусмотрены работы на 96 объектах с общим объемом финансирования 1,2 млрд рублей, сообщил первый вице-премьер.

Кроме того, он отметил, что в государственной программе предусмотрены мероприятия по субсидированию администраций муниципальных образований, финансированию Махачкалинской городской агломерации и т. д. Гусейнов также добавил, что в ближайшее время будет организован инспекционный выезд по ключевым объектам.

Ранее ТАСС сообщал, что в 2019 году в Дагестане планируют отремонтировать и реконструировать более 70 км региональных автодорог в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Как отмечалось, планируется ремонт 95 объектов улично-дорожной сети протяженностью 57 км, реконструировать 5 км пригородной автодороги Манас - Зеленоморск - Аэропорт, капремонт 4,4 км подъезда к поселку Новый Хушет от автодороги Махачкала - Каспийск - Аэропорт и 6 км автодороги регионального значения Магарамкент - Ахты - Рутул.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.

Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.