Власти Удмуртии закупят восемь передвижных мобильных комплексов в 2019 году

ИЖЕВСК, 5 июня. /ТАСС/. Власти Удмуртии в 2019 году в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" закупят восемь передвижных мобильных комплексов, об этом глава республики Александр Бречалов рассказал в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"В целом, перед нами в настоящее время стоит задача максимально повысить доступность медицинской помощи сельскому населению республики - для этого мы приобретем восемь передвижных медицинских комплексов, что позволит решить несколько задач: это и диспансеризация, и профилактические осмотры, и раннее выявление заболеваний, и оказание медицинской помощи жителям труднодоступных населенных пунктов", - рассказал Бречалов.

По его словам, на покупку комплексов в 2019 году из федерального бюджета республике выделено 67 млн рублей, еще 102 млн рублей регион выделил из своей казны.

"Мы решили закупать самые современные комплексы, оснащенные флюорографом, маммографом, аппаратами ЭКГ, УЗИ и лабораторией. Такие комплексы способны обеспечить выявление заболеваний на ранней стадии, но стоят они значительно дороже моделей с простой комплектацией. Чтобы купить современные машины, нам понадобилось еще 102 млн рублей. Конечно, было бы проще освоить бюджетные 67 млн рублей и закрыть тему, но нам важнее повысить эффективность этих средств", - сказал глава Удмуртии.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона, комплексы республика получит во второй половине 2019 года. На начало 2019 года в республике работало восемь передвижных комплексов. К концу 2018 года было осмотрено более девяти тысяч человек, из которых более 1,3 тыс. - дети.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, устранение кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, проведение профилактических медицинских осмотров всех граждан не реже одного раза в год. На реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.