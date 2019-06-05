Эксперты: нацпроект "Цифровая экономика" стал наиболее интересным для иностранных СМИ

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Иностранные СМИ за год, прошедший после публикации майского указа президента РФ Владимира Путина, проявили наибольший интерес к таким российским нацпроектам, как "Цифровая экономика", Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ), "Образование" и "Наука".

Об этом говорится в исследовании международной компании LexisNexis для портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

Публикации о России за рубежом касались также развития Арктики, возможностей обучения в стране, новостей в сфере науки и технологий.

Исследование проводилось с помощью инструмента LexisNexis Newsdesk - электронной библиотеки мировых СМИ. Был проанализирован контент из 100 тыс. новостных источников на 90 языках из более чем 200 стран.

Самые популярные за рубежом

Мониторинг СМИ проводился с мая 2018 года, когда был опубликован майский указ президента РФ. Количество публикаций по теме цифровой экономики России с мая 2018 года по май 2019 года составило 56 тыс., что более чем в 2 раза превышает количество публикаций на тему КПМИ (2-е место, 25,9 тыс. публикаций) и нацпроекта "Образование" (3-е место, 24,1 тыс. публикаций).

Меньше всего в иностранной прессе упоминались нацпроекты "Демография" (558 публикаций), "Малое и среднее предпринимательство" (1 тыс.) и "Экология" (1,5 тыс.).

Большинство публикаций о нацпроектах в зарубежных СМИ носили нейтральный характер. Доля нейтральных новостей по разным проектам варьируется от 53% до 67%. Лидерами по доле позитивных новостей стали нацпроекты по производительности труда (40%), экологии (38%) и экспорту (37%). Наибольшая доля негативных материалов у нацпроекта "Цифровая экономика" - 19%, у этого же проекта и наименьшая доля позитивных новостей - 20%.

Ключевые темы

Как отмечают исследователи, цифровая экономика стала лидером по упоминаниям главным образом в связи со всплеском медийной активности из-за подготовки и принятия закона о суверенном Рунете. КПМИ же был интересен иностранным изданиям с точки зрения активности России в Арктике и обсуждения защиты Северного морского пути. Высокие показатели упоминаемости нацпроекта "Образование" обусловлены обилием обсуждаемых тем, таких как международное сотрудничество в сфере образования и обучение иностранцев в России.

Нацпроект "Наука" в зарубежных изданиях упоминался в основном в контексте атомной энергетики и космоса. Нацпроект "Культура" интересовал иностранных авторов с точки зрения перекрестного Года культуры Катара и России и тезиса "Россия - страна с богатой культурой". Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" упоминался в иностранных источниках после встречи президента РФ Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном, на которой обсуждался в том числе вопрос трудоустройства в России тысяч граждан Северной Кореи.

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