Минздрав предлагает проводить профосмотры и диспансеризацию за сутки

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Минздрав РФ предлагает дополнить новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации населением сроком проведения всех необходимых процедур, который будет составлять один день. Соответствующий законопроект в среду опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Пункт 12 порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 марта 2019 года, дополнить абзацем следующего содержания: "Профилактический медицинский осмотр и первый этап диспансеризации населения рекомендуется проводить в течение одного рабочего дня", - говорится в тексте законопроекта.

Согласно тексту пояснительной записки, изменения вносятся в целях совершенствования порядка прохождения диспансеризации и ежегодных профилактических медицинских осмотров, разработанного Минздравом и утвержденного Минюстом. Он вступил в силу 6 мая.

Теперь россияне с 18 лет раз в год могут пройти профилактический медицинский осмотр, который ранее проводился раз в два года. Раз в три года можно пройти диспансеризацию, включающую в себя прицельные онкосрининги для разных возрастов. Кроме того, в соответствии с новым порядком, отдельная дополнительная диспансеризация вводится для лиц предпенсионного и пенсионного возраста. Россияне старше 40 лет получили возможность проходить диспансеризацию ежегодно.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минздраву внести в правительство проект нормативного правового акта "об объявлении проведения в 2019-2020 годах Всероссийской диспансеризации взрослого населения".

Цели нацпроекта "Здравоохранение"

Обеспечение всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год является одним из целевых показателей национального проекта "Здравоохранение". К 2024 году не менее 70% россиян должны ежегодно проходить профилактические медосмотры.

Нацпроект также предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года и ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

В нацпроект входят восемь федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения", "Кадровое обеспечение", "Национальные медицинские исследовательские институты", "Цифровая медицина" и "Экспорт медицинских услуг".