Нацпроект "Здравоохранение" поможет разработать новые лекарства и создать медцентры по ГЧП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Реализация нацпроекта "Здравоохранение" будет способствовать разработке новых отечественных препаратов, открытию медцентров и привлечению предпринимателей в данную сферу, считают опрошенные ТАСС эксперты.

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в этом году планируется обсудить роль нацпроектов в развитии бизнеса.

Так, биотехнологическая компания "Биокад" (Санкт-Петербург) рассчитывает, что вырастет спрос на их продукцию в рамках мероприятий, реализуемых по нацпроекту, а, следовательно, больше средств может быть направлено на разработку новых препаратов. Компания занимается разработкой и производством воспроизведенных лекарственных средств (дженериков), биоаналогов и оригинальных препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных и генетических заболеваний, таких как рак, ВИЧ, рассеянный склероз и т. д.

"Учитывая беспрецедентное финансирование проекта и его масштаб, мы можем прогнозировать увеличение потребности в наших препаратах, а, значит, больше средств может быть инвестировано в исследования и разработки", - сказал генеральный директор компании Дмитрий Морозов.

Он отметил, что нацпроект в целом позволит компаниям, заинтересованным в развитии, нарастить объемы производства, локализовать синтез субстанций и планировать экспорт своей продукции. "27 мая был подписан меморандум о сотрудничестве между "Биокад" и Минздравом Кубы, где уже зарегистрированы три наших биоаналога. Документ предполагает сотрудничество в области клинических исследований, обмен опытом и поставки препаратов", - привел он пример.

Новые центры и ГЧП

Реализация нацпроекта также позволит создать медицинские центры для лечения заболеваний с высокими показателями смертности. Например, в Адыгейске (Адыгея) в ближайшие месяцы российская компания "Алев" планирует открыть центр для оказания помощи пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Инвестиции в проект превышают 100 млн рублей.

"Проект по созданию медцентра рентгенохирургических методов диагностики и лечения в Адыгейске на базе межрайонной больницы имени К. М. Батмена вышел на завершающую стадию, в его реализацию вложено более 100 млн рублей... Сотрудники нового центра прошли обучение на базе ведущих клиник России", - сообщил министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков.

Он добавил, что смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы в Адыгее, как и в целом в России, на первом месте. "Правительством страны поставлены задачи по совершенствованию системы медицинской помощи в этой сфере - это создание новых сосудистых центров, приобретение ангиографов, увеличение количества эндоваскулярных вмешательств (без разрезов), обучение медперсонала. Мы выполняем задачи, в том числе благодаря механизму государственно-частного партнерства", - объяснил собеседник агентства.

Также задачи и мероприятия, обозначенные в нацпроектах, позволяют привлекать в сферу здравоохранения частные инвестиции, в том числе развивая бизнес. Как сообщила ТАСС исполнительный директор Волгоградской общественной организации "Совет директоров бизнесменов Волгограда" Алина Дементьева, местные предприниматели успешно развивают свой бизнес в сферах здравоохранения и образования.

"У нас в городе довольно много частных клиник, оснащенных самым современным оборудованием, они очень популярны среди горожан. Есть частные оздоровительные комплексы... Здесь есть бассейны, тренажеры, современное диагностическое и реабилитационное оборудование, индивидуальные и комплексные занятия проводят профессиональные врачи и дипломированные инструкторы", - рассказала она.

О нацпроекте

Основные задачи нацпроекта "Здравоохранение" - улучшение доступности первичной медпомощи, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внедрение бережливых технологий, внедрение масштабной профилактики и скринингов, устранение кадрового дефицита, развитие инфраструктуры детских больниц.

ПМЭФ-2019 пройдет с 6 по 8 июня, 5 июня - так называемый нулевой день. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.