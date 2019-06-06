ВЭБ.РФ профинансирует проект по созданию Центра протонной терапии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "ВЭБ.РФ" и Медицинский институт им. Березина Сергея (МИБС) договорились о создании Центра протонной терапии в Центральном федеральном округе. Соответствующий документ подписан на полях Петербургского экономического форума, говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

Предполагается, что общий объем инвестиций в проект составит 7,5 млрд рублей.

"Реализация таких сложных и важных для наших граждан проектов - один из приоритетов института развития. Партнерство с лидером рынка в области лечения онкологических заболеваний методом протонной терапии - залог успешной реализации проекта, а значит существенный вклад в исполнение национального проекта "Здравоохранение", - отметил первый заместитель председателя - член правления ВЭБ.РФ Николай Цехомский, слова которого приводятся в сообщении.

Борьба с онкологическими заболеваниями входит в национальный проект "Здравоохранение", в реализации которого участвует ВЭБ.РФ. Одна из задач национального проекта - построить в ближайшее время не менее пяти центров протонной терапии.

Протонная терапия считается одним из самых эффективных и щадящих на сегодня вид лучевого лечения рака, отличается высокой точностью разрушения злокачественных клеток и минимальными побочными эффектами, которые возникают при традиционной лучевой терапии из-за неизбежного облучения здоровых органов и тканей.

О ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс".

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