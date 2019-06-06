Шесть скейт-парков построят в Нижегородской области в рамках нацпроекта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Около 30 млн рублей из бюджета Нижегородской области направят в 2019 году на создание в регионе скейт-парков в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Об этом сообщил ТАСС губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"За средства областного бюджета мы построим шесть скейт-парков в 2019 году - один в Нижнем Новгороде и пять - в районах региона. На это выделено 30 млн рублей. Такие объекты сразу становятся очень популярны у молодежи и помогают в развитии спорта и воспитании подрастающего поколения", - отметил Никитин.

По его словам, в течение ближайших трех лет Нижегородская область получит из федерального бюджета на реализацию проекта "Спорт - норма жизни" более 957 млн рублей, из них - более 136 млн рублей в 2019 году.

"В 2019 году на эти средства будут установлены 15 современных площадок для воркаута, а в Бутурлинском районе будет создан открытый физкультурно-оздоровительный комплекс", - добавил Никитин.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.