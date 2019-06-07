Путин поручил главам регионов усилить работу по привлечению инвестиций в нацпроекты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов и полпредам президента в федеральных округах активизировать работу по привлечению частных инвестиций в нацпроекты с использованием возможностей Российского фонда прямых инвестиций.

"Пользуясь случаем, прошу глав регионов, полпредов президента в федеральных округах активизировать работу по привлечению частных капиталов и в национальные проекты, и в другие наши проекты развития, в том числе, используя возможности Российского фонда прямых инвестиций, другие современные эффективно работающие механизмы", - сказал президент на пленарной сессии ПМЭФ.

Он также поздравил регионы, ставшие победителями национального рейтинга инвестклимата - Москву, Татарстан, Тюменскую и Калужскую области, Санкт-Петербург. Путин отметил, что по динамике улучшения инвестклимата лидерами стали Якутия, Приморский край, Самарская область, Крым и Северная Осетия, Пермский край, Нижегородская области, Удмуртия, Ивановская и Новгородская области.