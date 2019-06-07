Московский кредитный банк поможет Пермскому краю в реализации нацпроектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Власти Пермского края и московский кредитный банк (МКБ) подписали на полях ПМЭФ-2019 соглашение о сотрудничестве, которое предполагает взаимодействие при решении приоритетных задач в развитии региона, в том числе и национальных проектов. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе краевого правительства.

"Мы высоко оцениваем потенциал и опыт Пермского края в области государственно-частного партнерства, за последние годы в регионе развернулись масштабные проекты, банк обладает достаточным опытом в успешной реализации этого механизма развития инфраструктуры и готов оказывать правительству полную поддержку в дальнейшей работе. Мы надеемся, что вместе сможем реализовать потенциал края в полном объеме, обеспечить воплощение в жизнь приоритетных национальных проектов" - цитирует пресс-служба заместителя председателя правления МКБ Александра Казначеева.

По информации пресс-службы, банк будет участвовать в реализации стратегических проектов, в том числе социально-экономических, инфраструктурных, инвестиционных. На данный момент в Пермском крае реализуются более 90 концессионных соглашений с объемом частных инвестиций порядка 22,9 млрд рублей. В проработке органов местного самоуправления и региональных органов госвласти еще 47 проектов государственно-частного партнерства (ГЧП).

"Механизм ГЧП не прост с точки зрения его организации. Однако это хорошая возможность привлечь частные инвестиции в инфраструктурные проекты, снизив тем самым нагрузку на бюджет", - приводит пресс-служба слова министра экономического развития и инвестиций Пермского края Максима Колесникова.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.