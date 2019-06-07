Программы развития первых НОЦ в рамках нацпроекта рассмотрят до конца июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Программы развития пяти первых научно-образовательных центров (НОЦ), создаваемых в рамках национального проекта "Наука", будут рассмотрены до конца июля текущего года Координационным советом по формированию НОЦ, сообщил ТАСС в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) министр науки и высшего образования (Минобрнауки) Михаил Котюков.

"В 2019 году уже запущен механизм пилотной апробации модели научно-образовательного центра, в рамках которой уже началось формирование НОЦ в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях. В настоящее время НОЦ в указанных регионах формируют программы развития, которые до конца июля 2019 года будут рассмотрены Координационным советом по отбору, созданию и координации деятельности научно-образовательных центров мирового уровня с участием ведущих ученых с мировым именем", - сказал он.

Котюков отметил, что нацпроект "Наука" вступил в активную стадию реализации.

"За первый квартал (текущего года) принято семь нормативно-правовых актов, необходимые для формирования механизмов его реализации и отбора участников из числа научных и образовательных организаций высшего образования. Финансовое обеспечение реализации нацпроекта только на 2019 г. составляет 37 млрд рублей", - сказал министр.

Согласно задачам нацпроекта "Наука", разработанного в соответствии с майским указом президента РФ, к 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих научно-технических стран по приоритетным направлениям и подняться с 11-го на 5-е место по числу научных статей в международных изданиях и базах данных. Доля ученых до 39 лет среди российских исследователей должна достичь 50%. Должно быть создано не менее 15 научно-образовательных центров.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.