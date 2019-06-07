Правительство определит технологии, развитие которых получит поддержку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Правительство утвердит перечень технологий, разработка НИОКР по которым будет субсидироваться из бюджета, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Мы предоставляем субсидии на НИОКР. После того, как будет выпущен соответствующий закон, определим перечень технологий - практика показывает, что этот перечень очень расширенный, и мы будем предоставлять субсидии на НИОКР только для внедрения тех технологий, которые будут в этом перечне", - сказал Козак.

Говоря о поддержке промышленности в целом, он привел в пример международную практику: правительство субсидирует своих производителей только в том случае, если речь идет о внедрении новых технологий или продвижении своих товаров на мировые рынки.

"Мы считаем, что в настоящее время в подавляющем большинстве промышленных предприятий наша промышленность вышла на такой уровень развития, когда мы можем проводить такую политику", - считает Козак.

Если ранее правительство напрямую субсидировало компании, то теперь будет поддерживать их через механизм льготного кредитования. Если же компаниям нужна будет особая поддержка (например, для защиты их на внешних рынках), она может быть оказана.

Ключевым двигателем промышленного развития является добросовестная конкуренция, убежден вице-премьер.

Он также подчеркнул, что "святая обязанность" правительства - поддерживать предприятия в сложных экономических условиях ради сохранения рабочих мест, но эта поддержка должна быть временной.