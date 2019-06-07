Власти Вологодской области намерены решить проблему вывоза мусора к октябрю

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Правительство Вологодской области планирует к октябрю 2019 года решить проблемы с организацией вывоза мусора. Из областного бюджета выделят 230 млн рублей на закупку контейнеров для отходов, сообщил ТАСС губернатор области Олег Кувшинников в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Новая система сбора и утилизации мусора пробуксовывает по всей стране из-за отсутствия сертифицированных полигонов и недостаточно отлаженного механизма сбора и вывоза мусора. Самое главное для нас сейчас - организовать первичный вывоз мусора. Думаю, что к октябрю все эти вопросы снимем, полноценный сбор будет организован по всей территории области, в том числе и там, где этого никогда не было. Мы помогли муниципалитетам, выделили 230 млн рублей из областного бюджета на закупку 13 тыс. контейнеров, занимаемся государственным контрактом на закупку", - сказал губернатор.

В мае из-за жалоб населения губернатор пригрозил чиновникам увольнениями, если процесс не будет отлажен. По словам Кувшинникова, на данный момент в большинстве муниципалитетов удалось взять ситуацию под контроль: региональные операторы привели в порядок базы лицевых счетов и сделали перерасчет за некорректные начисления платы в начале года. Количество обращений граждан сократилось в разы - с 500 за неделю в феврале до 50 в мае.

По его словам, следующий шаг - организация мусоросортировки и переход к раздельному сбору отходов.

С 1 января в России стартовала реформа отрасли обращения с мусором. Целевые показатели реформы отражены в национальном проекте "Экология": доля обрабатываемого мусора к 2024 году должна увеличиться с 12% до 60%, а перерабатываемого - с 7% до 36%.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.