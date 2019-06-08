Росздравнадзор прорабатывает меры по учету приезжающих в Россию на лечение иностранцев

Замруководителя Росздравнадзора Ирина Серегина в марте на заседании рабочей группы комитета Госдумы по охране здоровья предложила создать рабочую группу и вести учет иностранных граждан, которые поступают в российские медцентры на лечение. По ее словам, специалисты ведомства готовы в рамках своих полномочий заниматься национальной системой безопасности и качества медицинской помощи в медицинских организациях.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) прорабатывают меры по учету иностранных пациентов, приезжающих на лечение из-за рубежа в российские медицинские учреждения. Об этом сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Росздравнадзора Михаил Мурашко в интервью общероссийскому порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Это [меры по учету иностранных пациентов, приезжающих на лечение из-за рубежа в российские медицинские учреждения] как раз с налоговой службой и прорабатывается, как я уже говорил, это онлайн-кассы. Нужно все тщательно проработать и запустить совместный проект", - сказал Мурашко.

Увеличение объема экспорта медицинских услуг до $1 млрд в год является одной из целей нацпроекта "Здравоохранение". Для этого Минздрав России планирует уже к середине 2019 года разработать и запустить ежегодную программу коммуникационных мероприятий, которая расскажет иностранным гражданам о возможностях российской медицины. Уже к концу году планируется внедрить систему мониторинга данных по объему оказания медуслуг иностранцам. Благодаря созданию условий для роста экспорта отечественных медицинских услуг имидж российского здравоохранения в мире станет еще более позитивным, а благодаря пациентам из-за рубежа вырастут инвестиции в российскую медицину.

Всего в нацпроект "Здравоохранение" входят восемь федеральных проектов по различным направлениям. Основные его задачи: улучшение доступности первичной медпомощи, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внедрение бережливых технологий, внедрение масштабной профилактики и скринингов, устранение кадрового дефицита, развитие инфраструктуры детских больниц.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.