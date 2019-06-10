Минобрнауки должно представить к 15 сентября планы по развитию пяти НОЦ

МОСКВА, 10 июня./ТАСС/. Министерство науки и высшего образования России (Минобрнауки) должно к 15 сентября 2019 года представить на рассмотрение президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам программы развития первых пяти научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня, созданных в рамках нацпроекта "Наука". Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе правительства РФ порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС .

"Минобрнауки поручено к 15 сентября представить на рассмотрение в президиум Совета по стратегическому развитию и национальным проектам программы развития пяти научно-образовательных центров мирового уровня, созданных в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях",- сказал представитель пресс-службы.

По его словам, Минобрнауки России так же поручено к 1 августа проработать дополнительные механизмы привлечения внебюджетных источников для финансового обеспечения реализации мероприятий нацпроекта "Наука".

О нацпроекте

Планы по созданию сети из 15 научно-образовательных центров мирового уровня ранее были отражены в майском указе президента РФ Владимира Путина и являются одной из задач национального проекта "Наука".

Согласно целям нацпроекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.