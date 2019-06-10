СанПиНы проверят на излишки, чтобы сократить затраты на строительство школ

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам заседания президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам поручил до 1 июля подготовить предложения по оптимизации нормативно-технических актов и санитарно-эпидемиологических норм (СанПиН) для сокращения затрат на строительство школ без ущерба качеству и безопасности. Об этом порталу "Будущее России. Нацпроекты", оператором которого выступает ТАСС, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства РФ.

Поручение дано Министерству строительства РФ, Роспотребнадзору, а также губернатору Новосибирской области Андрею Травникову, который возглавляет рабочую группу Госсовета РФ по направлению "Образование и наука".

"Минстрою России совместно с Роспотребнадзором и губернатором Новосибирской области А. А. Травниковым <...> проработать и представить в правительство Российской Федерации предложения по избыточным требованиям нормативно-технических и нормативных правовых актов, исключение которых позволит снизить стоимость строительства образовательных учреждений без ущерба уровню их безопасности", - сказали в пресс-службе кабмина.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.