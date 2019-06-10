Работы по созданию петербургского центра искусственного интеллекта начнутся в 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Работы по созданию первого Национального центра промышленного искусственного интеллекта в Петербурге, меморандум о создании которого был подписан на площадке ПМЭФ-2019, начнут до конца текущего года. Такой оценкой поделился с ТАСС проректор по перспективным проектам Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ - входящего в число организаторов центра) Алексей Боровков в понедельник.

Меморандум о создании в Санкт-Петербурге первого в стране национального центра промышленного искусственного интеллекта был подписан 6 июня. Свои подписи под документом поставили представители администрации Санкт-Петербурга, ПАО "Газпром нефть" и ведущих технических вузов города - Университета ИТМО, СПбПУ и Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ".

"Этот центр начнет работу в этом году, начнем согласования, [создадим] то, что называется дорожная карта, план работ", - сказал Боровков.

Генерация новых технологий

Как сообщал ранее ТАСС, в рамках новой структуры городское руководство, ПАО "Газпром нефть" и университеты будут координировать исследовательские проекты и стартапы в области применения машинного обучения для повышения эффективности управления и активами предприятий добывающей и обрабатывающей промышленности. Создание нового научно-образовательного центра мирового уровня "Искусственный интеллект в промышленности" должно помочь обеспечить появление исследований и разработок мирового уровня, конкурентоспособных технологий и продуктов, а также их коммерциализацию.

"Цель создания этого центра - генерация и создание новых технологий, основанных на методах теории искусственного интеллекта и внедрение их в промышленность. Опыт показывает, что отрасли, которые ориентированы на такие методы быстрее развиваются. Основная проблема сейчас умение быстро и эффективно, обрабатывать данные. В этой области мы имеем и методы, и технологии, и платформы. Промышленным партнерам [работа центра] принесет новые решения по повышению производительности труда, вузу востребованность кадров, финансовые ресурсы", - поделился с ТАСС видением проекта заведующий кафедрой вычислительной техники ЛЭТИ Михаил Куприянов.

Как отметил Боровков, использование искусственного интеллекта позволит значительно снизить затраты времени и денег при проектировании новых решений для промышленных партнеров. Так, группа инженеров сможет быстро искать возможные варианты для нужд заказчика среди уже создававшихся ею ранее концептуальных проектов, а также вести работу сразу над большим количеством вариантов новой технологии.

"Традиционный подход - это одна траектория [решения], которая неизвестно, чем закончится - успехом или нет. Искусственный интеллект помогает вести порядка 20-30 траекторий одновременно, без увеличения сроков и стоимости проектирования и на выходе получить множество решений, скажем 10, которые удовлетворяют техническому заданию, при этом пять решений будут давать результат ниже рынка, одно - вровень, а еще четыре позволят захватить лидерство на рынке", - пояснил он.

Открытый консорциум

Сейчас у консорциума пять сторон, однако, как отмечают в университетах-участниках - он открыт для работы с другими научными, образовательными и промышленными партнерами. Так, в будущем, отметил Куприянов, центр может предложить решения для традиционных петербургских отраслей промышленности.

"Центр создается в Петербурге, это драйвер мировых трендов в индустрии - это медицина, оптимизация судовождения в портах и проливах. Безусловно, Петербург славится такими отраслями как судостроение - это одно из направлений использования [ресурсов центра] также, научное приборостроение, производство товаров, логистика промышленных товаров", - пояснил он.

Развитие города

При этом появление в городе нового центра, который должен будет создаваться в рамках национального проекта "Наука" должно не только помочь петербургской промышленности в создании новых технологий, но также обеспечить самому городу положение ведущего технологического образовательного, экономического центра.

"В наших общих интересах - способствовать развитию Санкт-Петербурга как региона-лидера в области разработки и внедрения передовых технологических решений, способствующих построению цифровой экономики", - пояснил ректор университета ИТМО Владимир Васильев.

"Создание такого центра позволит интегрировать усилия математиков, программистов, и других специалистов и это, конечно, будет привлекать мировые центры к нам", - добавил Куприянов.

Отмечается, что следующим шагом будет формирование конкурсной заявки на предоставление гранта на государственную поддержку НОЦ, согласно правилам, установленным постановлением правительства РФ.

"Деятельность НОЦ будет способствовать обеспечению устойчивого экономического роста Санкт-Петербурга, повышению инвестиционной привлекательности города, развитию образовательного и кадрового потенциала Санкт-Петербурга", - сообщил председатель городского комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов.

О форуме

ПМЭФ-2019 проходил с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост- агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Петербург в этом году представил на форуме более 20 проектов с объемом инвестиций в 180 млрд рублей.