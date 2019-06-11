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Медведев заявил, что суть нацпроектов - в масштабных инвестициях в развитие человека

Премьер-министр РФ отметил, что в интересах людей и под их потребности государство преобразует целые сферы и институты

ЖЕНЕВА, 11 июня. /ТАСС/. Запуск национальных проектов в РФ призван обеспечить масштабные инвестиции в человеческое развитие и повышение благосостояния россиян. Это подчеркнул премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на Международной конференции труда в Женеве.

"В прошлом году мы запустили 12 национальных проектов, план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. По сути, это масштабные инвестиции в человека, в его развитие", - сказал глава российского правительства. Он напомнил, что власти в рамках работы над нацпроектами сконцентрировали колоссальные финансовые и управленческие ресурсы, "чтобы в течение ближайших шести лет добиться значительных успехов в повышении благосостояния и уровня жизни россиян".

Он добавил, что в интересах людей и под их потребности государство преобразует целые сферы и институты.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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