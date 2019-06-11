Перемирие на архангельском "Шиесе". Как активисты и инвесторы начали диалог

ШИЕС /Архангельская область/, 11 июня. /Корр. ТАСС Александра Рыжкова/. Генеральный директор ООО "Технопарк" (подрядчик и инвестор строительства технопарка для московского мусора "Шиес" в Архангельской области) Евгений Пеняев приехал открывать информационный центр у площадки объекта. Спустя более полугода с начала реализации проекта представители бизнеса открыто поговорили с местными жителями, передает корреспондент ТАСС.

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О планах по строительству этого экотехнопарка впервые стало известно в 2018 году. Они вызвали общественный резонанс, поскольку жители ближайших поселений и экологические активисты полагали, что объект нанесет вред окружающей среде. На площадке из бетонных плит вблизи станции растянута палатка с надписью "Информационный центр экотехнопарка "Шиес". На стоящем тут же стенде говорится, что будут благоустроены общественные пространства и строиться социальные объекты, будет развиваться транспортная инфраструктура, здравоохранение станет доступным, а на объекте появятся 500 рабочих мест. Перед палаткой стоит Пеняев и несколько его сотрудников. Слева от Пеняева встают спинами к журналистам двое активистов. На них флуоресцентные жилетки, на спинах написано "Стоп Шиес" и "Нет московскому мусору на севере!". Возникает секундное замешательство, но все выглядит мирно, и гендиректор компании спокойно заходит внутрь, объявив, что информационный центр открылся. За ним следует активистка в оранжевом жилете. Все остальное пространство в палатке тут же заполняют журналисты. Активистку зовут Анастасия. Девушка волнуется, ее голос прерывается. Она разворачивает копии документов, которые принесла с собой, и начинает задавать вопросы, накопившиеся у местных жителей. Так был перезапущен диалог инвестора "Шиеса" и гражданских активистов, которые с зимы 2018 года стоят лагерем у площадки экотехнопарка. "Здесь все-таки будет перерабатывающее производство?", - спрашивает Анастасия. "Здесь не будет, - отвечает Пеняев. - Перерабатывающие производства все в Москве". "Получается, здесь мусор останется?", - уточняет она. "В Москве на наших перерабатывающих станциях [мусор] будет измельчаться. Из него будут выделяться пластик, металл, бумага - все, что возможно будет использовать в дальнейшем. Все остальное мы прессуем, армируем сеткой или проволокой и заматываем в 14-15 слоев пленки", - сказал бизнесмен. Диалог в палатке Пеняев объяснил, что первые две запланированные части (карты) полигона по 7,5 га смогут принять до 2 млн т отходов. В перспективе площадь объекта может быть расширена еще на 300 га. Брикетирование мусора позволит избежать образования фильтрата и свалочного газа. Однако грунтовые воды будут все равно защищены от возможного загрязнения бентонитовыми матами и водонепроницаемой геомембраной, которыми выстелят дно каждой карты. Полигон, по его словам, не будет доставлять беспокойства местным жителям. Взамен инвестор создаст порядка 500 рабочих мест на объекте, отремонтирует школы, детские сады и больницу, обустроит детские площадки, а люди из Ленского района смогут отправляться на лечение в Москву.

"Для кого эти инвестиции, для каких детей это делается, если большая часть молодого населения с полной готовностью отсюда уедет, если будет построен этот объект?", - возмущается Анастасия. "Я не понимаю этих страхов, что у вас здесь случится экологический кризис и что-то будет с детьми, - включается в диалог заместитель генерального директора "Технопарка" Геннадий Титов. - Та технология, которую мы будем использовать, не несет никакого вреда. Когда я еду в Яринск или в Урдому, хаотичные свалки мусора кругом, по всем посадкам. И это вас не беспокоит".

Описание Заместитель директора экотехнопарка "Шиес" Геннадий Титов и генеральный директор экотехнопарка "Шиес" Евгений Пеняев © Максим Григорьев/ТАСС

Атмосфера немного напряженная. Кто-то в толпе комментирует, что удачный момент для начала диалога упущен, однако вот такой простой разговор за столом в инфоцентре - это шаг навстречу друг другу. Волонтеры раньше неоднократно устраивали провокации, а полиция, охраняющая объект, - обходы лагеря активистов и задержания. По словам заместителя начальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России, полковника полиции Юрия Денисенко, за последние две недели на Шиесе были задержаны порядка 30 человек за различные правонарушения, на них составили более 60 административных протоколов. "Лица, которые нами задерживаются, в большинстве своем представители других регионов: Вологодская область, Москва, Санкт-Петербург. Наиболее частые нарушения - самоуправство, организация временного пребывания лиц на территории без цели проведения какого-либо публичного мероприятия", - пояснил он. Лагерь активистов 10 июня на площадке, где планируется возводить полигон, завершили подготовительные работы для проведения различных экспертиз: оборудовали разгрузочную площадку, поставили модульный жилой блок, туалеты и курилку для персонала. Журналисты побывали внутри них: это очень простые быстро собираемые конструкции. Строительство возобновится тогда, когда проект "Шиеса" пройдет все проверки, общественные слушания и получит необходимые разрешения, отметил Пеняев. В этой связи полиция с 15 июня, скорее всего, прекратит работать на объекте, численность активистов в лагере тоже снижается, добавил Денисенко. В понедельник большинству людей нужно попасть на работу, в лагере остались пенсионеры и те, кто взял отпуск, объяснила активистка Юлия. В выходные здесь было около 200 человек, утверждает она: из Котласа, Коряжмы, Урдомы, Вельска, Северодвинска Архангельской области, Коми, Санкт-Петербурга и других субъектов РФ. Палаточный городок стоит примерно в 80-100 м от станции "Шиес" и в нескольких десятках метров от забора площадки экотехнопарка. В нем есть место, где активисты играют по вечерам на гитаре, несколько мангалов и котлов, походная кухня, обеденная зона, вещевой склад и баня. В лагере порядка 30 палаток. На входе в него развеваются около 20 самых разных флагов. Позади активисты высадили сосны на месте тех, что были вырублены при планировании площадки технопарка. Люди в лагере сортируют свой мусор. Воду для технических нужд они набирают из ближайшего ручья, питьевую воду и еду везут из ближайших населенных пунктов. Активисты сетуют, что раньше они умудрялись купить билеты до "Шиеса", однако с 10 июня железнодорожное сообщение для гражданских с этой станцией вовсе прервалось. В пресс-службе РЖД ТАСС пояснили, что остановка в Шиесе была экспериментальной в рамках исследования спроса пассажиров на нее. Однако, по данным компании, станция не пользуется популярностью, поэтому с 25 июня до нее не будут продаваться билеты.