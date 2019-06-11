Власти Чечни предлагают оздоровить Терек по аналогии с Волгой

ГРОЗНЫЙ, 11 июня. /ТАСС/. Власти Чечни предлагают создать программу оздоровления реки Терек, взяв за основу опыт таких работ на Волге, заявил во вторник глава правительства Чечни Муслим Хучиев. Предложение было поддержано министром по делам Северного Кавказа Сергеем Чеботаревым.

Река Терек протекает по территории шести субъектов РФ - Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Чечни, Ингушетии, Дагестана и впадает в Каспийское море. Ее протяженность составляет 623 км.

"Мы выдвигаем вопрос по аналогичной программе для реки Терек, который затрагивает интересы СКФО. Идея оздоровления реки Терек озвучена и доведена до федерального центра, я надеюсь, мы найдем решение в рамках нацпроекта", - отметил Хучиев.

Глава Минкавказа отметил, что в министерстве положительно оценивают такую инициативу. "Минкавказ поддерживает решение оздоровить Терек по аналогии с Волгой. Река Терек объединяет весь Северный Кавказ и, конечно, она находится в запущенном состоянии. Мы прорабатываем этот вопрос", - сказал Чеботарев в ходе рабочего визита в Грозный.

Проект "Оздоровление Волги" входит в нацпроект "Экология". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).