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Кудрин считает, что нацпроектам нужна гибкость и возможность перенастраивать показатели

Очень многое зависит от экономической динамики, подчеркнул глава Счетной палаты

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Система национальных проектов сейчас недостаточно гибкая - необходима возможность перепроверять и перенастраивать установленные показатели для достижения конечных целей в постоянно меняющихся условиях. Такое мнение в интервью ТАСС и порталу "Будущее России. Национальные проекты" выразил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Любая стратегия и любые планы не могут быть окончательно и бесповоротно утверждены без права корректировки, очень многое зависит и от экономической динамики, социальной системы, изменения поведенческих моделей. Современные модели стратегического управления предполагают, что нужно все время их перепроверять и перенастраивать", - сказал он.

Кудрин отметил, что достижение приоритета всегда очень трудоемкий процесс. "Он требует концентрации или перераспределения ресурсов, когда нужно сконцентрироваться на чем-то одном, а от чего-то другого отказаться. Вот такую гибкость система пока, в том виде как она сейчас создана, не предполагает", - подчеркнул он.

В каждом нацпроекте есть набор верхнеуровневых целевых показателей и промежуточные показатели, указал Кудрин. "Если мы видим конечные цели, то в ходе самого исполнения, может быть, какие-то показатели можно на время снизить, чтобы сконцентрироваться на более серьезных вещах. Тем более этот процесс уже идет: в течение последних трех - четырех месяцев нацпроекты, включая федеральные проекты, уже несколько раз уточнялись", - пояснил он.

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